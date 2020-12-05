За сутки от коронавируса умерли два врача челябинских больниц

В Челябинске за одни сутки от COVID-19 умерли два врача.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, обоим медикам было по 38 лет. Предварительный диагноз – коронавирусная пневмония.

Один из них был анестезиологом-реаниматологом отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы №8. В медицине проработал 19 лет.

Второй – врач-гинеколог Челябинской областной клинической больницы. В больнице работал с 2012 года. По словам коллег, у мужчины легкие были поражены на 95%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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