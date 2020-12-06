В Челябинской области умерли еще 12 человек с коронавирусом

Еще три южноуральца умерли от COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 6 декабря в регионе подтверждено 28 452 случая заболевания COVID-19 (+ 302 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них школьников – 4 человека).

Больных COVID-19 – 9437 человек. За прошедшие сутки выписаны 159 человек. Всего 18019 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

️За прошедшие сутки умерло 12 человек. Из них от COVID-19 – три пациента 43, 69 и 84 лет. У остальных ковид был сопутствующим заболеванием.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.12.20

За сутки от коронавируса умерли два врача челябинских больниц. / Самые крутые слухи недели: Союз меча и орала по-южноуральски. / В центре Челябинска на ходу загорелся автобус с пассажирами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»