В России ускоряется годовая инфляция: если в октябре этот показатель составлял 4%, то в ноябре – уже 4,4%. Это выше прогнозных значений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по отношению к предыдущему месяцу темпы инфляции увеличились до 0,71% в ноябре после 0,43% в октябре.

Наибольший рост отмечен в сегменте продовольственных товаров – 5,8% к уровню прошлого года и 1,3% к октябрю.

«В ноябре продолжился рост мировых цен на сельскохозяйственные товары, который, в совокупности с произошедшим ослаблением рубля, по-прежнему оказывал повышательное давление на продовольственную инфляцию, – отмечают в Минэкономразвития РФ. – В результате темпы роста цен на товары, чувствительные к мировым ценам, – сахар, масло подсолнечное, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо птицы – сохранялись на повышенном уровне. Также значительный вклад в продовольственную инфляцию в ноябре внесло сезонное удорожание плодоовощной продукции. Так, на фоне сокращения урожая в текущем году резко ускорился рост цен на картофель».

В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 4,5% к аналогичному прошлогоднему периоду, в сфере услуг – 2,5%.

Рост цен в декабре ожидается на уровне 0,7% к ноябрю, в годовом выражении инфляция составит 4,6% – 4,8%.

«Сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать наметившаяся со второй половины ноября стабилизация на валютном рынке, – поясняют в Минэкономразвития. – Вместе с тем, ценовая ситуация в продовольственном сегменте будет во многом определяться конъюнктурой мировых рынков сельскохозяйственной продукции».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.12.20

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