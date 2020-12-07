В Копейске эвакуировали школу из-за возгорания в столовой

Больше 600 человек эвакуировали из копейской школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 7 декабря, в школе №6, расположенной на улице Ленина в Копейске.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, в столовой образовательного учреждения во время приготовления пищи загорелось масло, что привело к задымлению помещения.

Сотрудники школы эвакуировались вместе с учениками. Всего здание покинули 646 школьников и 37 работников учреждения.

С возгоранием удалось справиться до приезда пожарных. В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время учебный процесс в школе восстановлен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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