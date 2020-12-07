Забыли в холодных сенях: в Челябинской области погиб трехлетний ребенок

В Челябинской области местная жительница подозревается в причинении смерти по неосторожности 3-летней дочери.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в Сатке.

Утром 4 декабря в сенях одного из частных домов обнаружено тело 3-летней девочки с признаками переохлаждения. Со слов матери, накануне ночью, перед тем как лечь спать, она убедилась, что ребенок спит в кроватке. Утром обнаружила девочку в неотапливаемых сенях без признаков жизни.

Между тем, в социальных сетях распространяется другая версия. Как рассказывают южноуральцы, накануне, 3 декабря, женщина с сожителем отмечали день рождения младшей дочери. На время посиделок старшую, трехлетнюю, выставили в сени. Хватились ее лишь под утро. К тому времени малышка скончалась от переохлаждения.

Следственными органами СКР возбуждено уголовное дело в матери ребенка по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Челябинск, Виктор Елисеев

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