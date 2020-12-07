Жительница Магнитогорска разбила о косяк голову семимесячной дочери

В Челябинской области местной жительнице предъявлено обвинение в покушении на совершении убийства 7-месячной дочери.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по версии следствия, вечером 4 декабря в квартире одного из домов Магнитогорска женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, бросила 7-месячную дочь, которая плакала, в косяк дверного проема. Ребенок с тяжелой травой головы доставлен в лечебное учреждение.

Ей предъявлено обвинение в покушении на совершение убийства.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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