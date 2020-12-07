Среди погибших от COVID-19 растет число южноуральцев, не достигших 60 лет

В Челябинской области за сутки подтверждено 300 новых случаев коронавируса, в том числе у 8 школьников.

Региональный минздрав сообщает еще о 13 умерших зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек в возрасте 51 – 80 лет. Еще у четверых причиной смерти стал сахарный диабет, а 67-летний пациент умер от лёгочно-сердечной недостаточности.

Отметим, что среди погибших от инфекции растет число южноуральцев не пенсионного возраста. Так, из 42 умерших от COVID-19, о которых сообщили в первую неделю декабря, 8 не достигли 60 лет. За аналогичный период ноября таких было 3, а за весь предыдущий месяц – 22, за октябрь – 9.

Всего с начала пандемии в Челябинской области 28 тысяч 752 случая коронавирусной инфекции. 969 зараженных умерли, из них непосредственно от ковида – 341.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.12.20

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