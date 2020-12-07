Каждый третий челябинец потратит на новогодние подарки не больше трех тысяч рублей

Жители Челябинска не готовы дарить дорогие подарки на Новый год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство россиян не будут спрашивать у родных и друзей, что им подарить на Новый год, и планируют уложиться в 5 тысяч рублей. Таковы итоги опроса, проведенного порталом бесплатных объявлений «Авито».

В исследовании приняли участие 10 тысяч жителей России. 58% них заявили, что любят делать подарки-сюрпризы, не спрашивая человека напрямую. Большинство участников опроса (59%) в этом году готовы потратить на подарки не более 5 тысяч рублей. Мужчины больше всего желали бы получить в качестве подарка на Новый год гаджеты, инструменты или автомобиль. Большинство опрошенных женщин хотят получить на праздник подарочный сертификат или путешествие. Детям в возрасте до 7 лет предпочитают покупать игрушки и развивающие игры, для детей от 8 лет и старше в качестве подарков готовят гаджеты.

Лишь около 19% респондентов признались, что спрашивают, что именно друзья и близкие хотят получить на Новый год. При этом подобным образом мужчины поступают чаще, чем женщины: 21% респондентов-мужчин и 17% участниц опроса. Еще 10% респондентов заявили, что всегда знают, что именно хочет получить к празднику одариваемый. Самыми хитрыми оказались 9% опрошенных – они подмечают и записывают желания друзей и близких в течение всего года.

В Челябинске 51% респондентов предпочитают делать родным и близким сюрпризы на Новый год. Около 25% опрошенных заранее спрашивают о желаемом подарке, а 10% участников опроса из Челябинска всегда знают, что хочет получить человек. Еще 12% записывают желания друзей и близких в течение года.

Относительно предполагаемой суммы затрат на подарки, большинство респондентов – 59% – ответили, что в этом году планируют потратить на презенты не более 5 тысяч рублей. Еще 21% опрошенных хотят купить подарки на сумму от 5 тысяч до 10тысяч рублей. Более 10 тысяч рублей готовы потратить 12% участников опроса.

При этом 28% челябинок готовы уложиться в сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а большая часть мужчин (25%) – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Почти треть участников опроса из Челябинска (30%) в этом году готовы потратить на подарки от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

При этом предпочтения российских мужчин и женщин в вопросе праздничных презентов кардинально отличаются. Среди подарков, которые хотят получить женщины, самыми популярными являются подарочный сертификат и путешествие – их выбрали 30% и 25% опрошенных женщин соответственно. В топе желаемых подарков также находятся сладости (20%), аксессуары (19%), одежда и обувь (17%), наборы для творчества (15%), нижнее белье (14%) и книги (12%).

В свою очередь, мужчины предпочли бы получить на Новый год гаджет, инструменты (по 24% ответов), алкоголь (12%), игровую консоль (11%) или товары для спорта (9%). Интересно, что 19% мужчин также упомянули, что хотят получить в качестве подарка на Новый год автомобиль.

Среди популярных ответов респондентов также были деньги, косметика, парфюм и ювелирные украшения. Среди нестандартных новогодних желаний – дом или квартира. Некоторые участники исследования ответили, что неважно, что им подарят, ведь «главное не подарок, а внимание».

Женщины в этом году планируют дарить то же, что и хотят получить: сладости (57%), сувениры (40%), подарочные сертификаты (30%), наборы для творчества (25%), одежду и обувь (23%) или настольные игры (14%).

У мужчин список планируемых подарков на Новый год практически совпадает со списком желаний. В этом году 24% опрошенных мужчин хотят подарить близким и друзьям алкоголь, а также гаджеты (23%), инструменты (16%) или товары для спорта (12%). Однако, несмотря на намерение мужчин получить авто в качестве подарка к празднику, дарить кому-то автомобиль захотел только 1% участников опроса.

Респонденты делились и другими идеями для подарка, которые они хотели бы преподнести на праздник. Среди них товары для красоты и стиля: косметика, парфюм, ювелирные украшения; полезные вещи для дома: постельное белье, полотенца и посуда; а также необычные варианты: лотерейный билет и красная икра. Некоторые респонденты признались, что планируют дарить деньги.

Участники опроса из Челябинска в этом году хотели бы получить в качестве подарка путешествие (17%), гаджет (16%), подарочный сертификат (15%), автомобиль (15%), часы или сумку (11%) и одежду или обувь (11%). В свою очередь дарить челябинцы планируют сувениры (42%), сладости (38%), подарочные сертификаты (29%), алкоголь (23%) и гаджеты (20%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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