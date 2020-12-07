На Южном Урале будут судить экс-мэра, укравшего комплекты для детских площадок

Бывший глава Кропачево предстанет перед судом за хищение из бюджета свыше 3 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего главы Кропачевского городского поселения, обвиняемого в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере, мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также злоупотреблении должностными полномочиями главой органа местного самоуправления.

По версии следствия, в период 2015-2017 годов чиновник, не планируя выполнять взятые на себя обязательства по договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем, похитил четыре комплекта оборудования для детских площадок, предназначенных для благоустройства территории поселения, причинив материальный ущерб в 360 тысяч рублей.

Кроме того, в 2014-2017 годах мэр Кропачево неоднократно заключал фиктивные муниципальные контракты с индивидуальным предпринимателем, работы по которым фактически не выполнялись и заведомо для обоих не подлежали исполнению. Таким способом он присвоил свыше 2,8 миллиона рублей из бюджета поселения.

В 2015 году, желая создать видимость надлежащего исполнения своих должностных обязанностей при решении вопросов местного значения и избежать наступления для него неблагоприятных последствий, заключил муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города, заведомо зная, что данные работы исполняться не будут.

В результате умышленных преступных действий из бюджета городского поселения были незаконно изъяты в общей сумме 120 тысяч рублей, которые чиновник потратил на личное обогащение.

В ходе предварительного следствия обвиняемый в полном объеме признал свою вину, добровольно возместил причиненный материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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