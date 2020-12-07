Без главы и со скандалом. В Челябинске прошли публичные слушания по бюджету

Глава Челябинска Наталья Котова предпочла отдых работе над городским бюджетом на следующий год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской городской думе прошли публичные слушания по бюджету на 2021 и плановые 2022-2023 году.

Состоялось мероприятие в полюбившемся для чиновников и депутатов заочном формате, позволяющем максимально изолировать от обсуждения горожан, настроенных к властям сколь-нибудь критически.

Причем начались обсуждения со скандала: организаторы отказались включать в число выступающих депутата городской думы Илью Мительмана. Оказывается, согласно регламенту, о желании выступить необходимо было предупредить оргкомитет с 25 по 30 ноября. Между тем, во время очных публичных слушаний могли выступить – теоретически – все желающие, пришедшие на мероприятие. Собственно, этим они мэрии и депутатам и не нравились.

Оказалось, что теперь «припозднившиеся» горожане могут лишь задать вопрос авторам проекта бюджета. И получить «профессиональный» ответ... на свою личную почту. Видимо, чтобы, не дай бог, с этим ответом не познакомился еще какой-нибудь челябинец. Хотя, казалось бы, почему городскому парламенту не публиковать все ответы на своем официальном сайте. Вопрос-то, ведь, касается напрямую каждого жителя города.

Не повезло и другому депутату – Владимиру Корневу, также получившему от ворот поворот с отсылкой к регламенту. Вообще, любовь челябинских депутатов к регламенту давно известна. Вот и сегодня напоминаниям о необходимости соблюдать регламент они посвятили едва ли не больше времени, чем им бы потребовалось на то, чтобы выслушать своих коллег.

Впрочем, дальнейшие доклады, посвященные отдельным блокам бюджета, быстро охладили участников слушаний. Настолько серыми и унылыми были выступления чиновников. Не обошлось без извечной гордости за сохранение «социальной» направленности главного финансового документа. Гордости, к слову, совершенно безосновательной – какой же еще должна направленность городской казны, если большая часть полномочий муниципальных властей связана как раз с социальной сферой.

В целом, и докладчики, и депутаты, и своевременно заявившиеся выступающие были очень довольны работой авторов проекта. Так, в 2021 году доходы бюджета Челябинска должны будут составить 13 млрд 191,3 млн рублей (чуть меньше, чем в 2020 году), расходы – 14 млрд 314 млн рублей.

Правда, дефицит – 1 млрд 122,7 млн рублей. При этом, в отличие от прогнозов главного финансового документа, принятого в декабре 2019 года, бюджетный дефицит в следующем году не снизится до 716,8 миллиона рублей, а вырастет – на 21% относительно дефицита 2020 года (планировался в размере 920 миллионов рублей) и, соответственно, на 70% к заявлявшемуся на 2021 год. И покрывать его будут за счет коммерческих кредитов.

Интересно, что публичные слушания бюджета Челябинска прошли без участия первого лица города. Мэр Челябинска Наталья Котова решила уйти в отпуск.

Решение, мягко говоря, странное. Исчезновение градоначальника из администрации в конце календарного года, вообще, выглядит весьма неоднозначно. Власти города еще не до конца разобрались с уборкой снега, едва-едва начался отопительный сезон, стартовал период подведения итогов и разработки планов на будущее.

Но когда мэр игнорирует публичные слушания по главному финансовому документу года, невольно закрадывается вопрос: а решает ли г-жа Котова хоть какие-то вопросы, касающиеся жизни Челябинска? Ведь если бы решала, то чисто теоретически ее бы очень сильно интересовала судьба бюджета, распределяющего средства по всем направлениям функционирования города. Но, возможно, мэру все равно, как распределяются средства горожан, так как не она, в конце концов, решает, кто и сколько получит, – ее дело лишь поставить подпись.

Впрочем, не исключено, что пренебрежение участием в публичных слушаниях – лишь проявление подлинного отношения чиновницы к горожанам. Да, власти и так уже превратили это мероприятие практически в его противоположность: сначала наделив принятые на таких мероприятиях решения исключительно рекомендательным характером, затем – отменив голосование их участников (теперь слушания считаются состоявшимися вне зависимости от того, поддержали обсуждавшиеся на них проекты горожане или нет), а теперь – и вовсе переведя их в интернет и максимально сократив время на ознакомление с предложенными вопросами.

Наталья же Котова, которой предстоит впоследствии подписывать главный финансовый год, просто показала сегодня, насколько в действительности ее интересует мнение горожан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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