Башня из слоновой кости: депутаты Челябинской гордумы ушли в глубокую самоизоляцию

Челябинская городская дума воспользовалась коронавирусной пандемией, чтобы максимально закрыться от горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у челябинцев становится все меньше возможностей для контроля за работой депутатов городского парламента. Горожане зачастую даже не имеют возможности узнать, что и как обсуждают парламентарии.

Очередным напоминанием этого стал скандал, разгоревшийся во время публичных слушаний по проекту городского бюджета на 2021 и плановые 2022-2023 годы. Напомним, в начале общественного обсуждения два депутата городской думы попросили включить их выступления в повестку слушаний. Однако оргкомитет ответил на эту просьбу категорическим отказом.

По сути, народным избранникам, представляющим (теоретически) своих избирателей – жителей Челябинска, отказали в праве высказаться по поводу главного финансового документа, по которому город будет жить весь следующий год.

При этом ведущий слушаний спикер Челябинской городской думы Андрей Шмидт заявил, что депутаты смогут высказать свои предложения в ходе заседаний думских комиссий. Только, вот узнать о том, какие будут предложения и как на них отреагировали парламентарии, у челябинцев практически нет шансов. Дело в том, что заседания этих комиссии проходят в закрытом формате: доступ на них есть только у депутатов, не пускают даже журналистов.

Желание отгородиться от прессы и горожан у Челябинской городской думы появилось давно. Были попытки ввести разрешительную практику посещения тех же комиссий представителями СМИ. Однако попытки эти оказались неудачными: мешал закон о прессе.

Но даже тогда доступ к информации старались максимально ограничить. Например, полные доклады чиновников зачастую распространяли среди депутатов, о в ходе тех же комиссий предлагали ограничиться прояснением показавшимися спорными вопросов.

Пандемия COVID-19 для депутатов оказалась едва ли не подарком небес. Сначала под это дело, по сути, отменили институт публичных слушаний, перенеся их в онлайн и усложнив процедуру принятия участия в них.

Потом в полностью закрытый режим перевели заседания думских комиссий, на которых и принимаются решения по тому или иному вопросу. Собственно на заседании городской думы депутаты лишь голосуют за уже согласованные на комиссии решения.

Таким образом, теперь у депутатов есть все возможности для кулуарного решения любых вопросов. И не важно, что, по идее, они должны представлять интересы горожан, а не свои. И не важно, что теперь они спокойно «пилят» не свои деньги, а деньги города и горожан. Важно, что стало намного проще решить интересующий именно их вопрос. И никто об этом даже не узнает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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