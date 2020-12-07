Челябинцам решили повысить плату за коммуналку в 10 раз

В Челябинске управляющая компания отказывается обслуживать дома, обитатели которых начали задавать «неудобные» вопросы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в безвыходной ситуации оказались жители восьми домов Ленинского района Челябинска.

Жильцов старых двухэтажек предупредили о расторжении договора на обслуживание с 1 января 2021 года. За оставшиеся три недели горожане попытаются исправить ситуацию. Челябинцы намерены обратиться в Госжилинспекцию, прокуратуру и все отвечающие за ЖКХ инстанции.

Как рассказала представитель КТОС «Лидер» Наталья Дранишникова, отношения между коммунальной компанией и жителями начали портиться в этом году, когда горожане стали более настойчиво требовать исполнения от ООО «Ремжилзаказчик Советского района» обязанностей по содержанию общего имущества.

Тут-то и выяснились интересные подробности. Оказалось, что при заключении договора с коммунальщиками горожане «подписались» под выбором такой формы управления домом, как непосредственное управление. ООО же выступало в качестве уполномоченного лица, подбиравшего от имени собственников жилья для работы сервисные службы и рассчитывавшегося с ними из средств, собираемых с жильцов.

Отношения свои горожане и УК оформили в 2012 году. Но за домами особенно не ухаживали, хотя, по словам жителей, что-то и делалось. Счета за обслуживание и текущий ремонт выставлялись, исходя из муниципального тарифа. Но с течением времени здания все больше ветшали, и жильцы начали высказывать недовольство качеством обслуживания.

У ООО «Ремжилзаказчик Советского района» потребовали отчета о расходовании средств, что не вызвало радости у представителей компании. А тут еще подоспела проверка Госжилинспекции одного из домов и последовавший за нею штраф в 250 тысяч рублей за не отвечающее требованиям содержание.

В итоге, коммунальщики решили просто отказаться от обслуживания «проблемных» зданий, считают челябинцы. Причем не просто бросить их, а бросить «по закону». Жильцам выкатили калькуляцию, согласно которой обслуживание одного дома на 8 квартир обошлось в 2020 году в 1,5 миллиона рублей. То есть по 263 рубля с копейками с квадратного метра жилой площади. И предложили пересмотреть размер платы за содержание и ремонт жилья, увеличив ее с 1 января 2021 года с 19 с небольшим рублей до 265,56 рубля за квадратный метр.

Общее собрание собственников жилья назначили на 16 ноября. Естественно, горожане отказались повышать тариф в 10 с лишним раз. Тогда уже в конце ноября руководство управляющей компании направило «отказникам» уведомление, где сообщило, что «в силу п. 6.4 Договора ООО УО «Ремжилзаказчик Советского района» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора» и прекращает обслуживать дом с 1 января 2021 года.

Интересно, по словам Наталья Дранишниковой, то, что на сайте компании, действительно, размещен текст договора-оферты с указанным пунктом. А вот в договорах жильцов, подписанных ими в 2012 году, такого пункта нет. В свою очередь, в управляющей организации факта появления текста договора без пункта об одностороннем отказе объяснить не могут.

Жильцы домов сдаваться не намерены. Правда, пока сложно сказать, что они могут предпринять.

Необходимо поднимать, в первую очередь, протокол общего собрания собственников, которое, якобы, прошло в 2012 году и где принималось решение о выборе формы управления домом и уполномоченного лица. «Проблема в том, что во многих управляющих компаниях таких протоколов попросту нет, – комментирует ситуацию исполнительный директор Ассоциации ТОС Челябинской области Алексей Горячев. – Но тогда встает вопрос: на каком основании они вообще выставляли счета все это время».

Причем проблема эта достаточно распространенная, отмечает Горячев. Связана она с вполне естественными трудностями. Такие собрание очень сложно провести: необходимо добиться, чтобы собственники пришли на собрание, убедить их поддержать предлагаемые решения. Да и уговорить утвердить предлагаемый тариф тоже не каждому будет под силу.

Поэтому зачастую управляющие компании просто выставляют счета по тарифу, утверждаемому Челябинской городской думой. До тех пор, пока так работать выгодно. Но как только жители становятся более настойчивыми в требовании качества работы, особенно когда речь о старых домах, содержать их становится нерентабельно. И тогда для коммунальщиков проще избавиться от проблемного жилого фонда.

К сожалению, ситуацию, складывающуюся в таких случаях, порождает и инертность самих жильцов. Так, по словам Натальи Дранишниковой, многие обитатели проблемных домов оказались даже не в курсе, что представляет из себя непосредственное управление домом. Видимо, во время общего собрания (если оно проводилось хотя бы заочно) им никто не объяснил, что в таком случае основная ответственность за содержание дома ложится на них самих. А управляющая организация выступает лишь в качестве агента-посредника.

Но «никто не объяснил» – это только одна сторона медали. С другой стороны, они сами не поинтересовались этим вопросом, не приняли его всерьез. И только теперь столкнулись с тем, что, оказывается, это было очень важно.

Но есть здесь и еще один вопрос – позиция чиновников. Ведь когда проходила кампания по выбору способов управления домами и оформлению отношений с управляющими компаниями, именно городские власти обязаны были обеспечить прозрачность процедуры и понятность ее для собственников. Особенно для жителей потенциально нерентабельных домов. И вопрос: почему они этого не сделали? – остается открытым. Точнее – риторическим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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