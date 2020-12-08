Мэрия Миасса заплатила 23 миллиона рублей за нерабочий проект

ГКУ Челябинской области выявило в Миассе нарушения на 23 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в главном контрольном управлении Челябинской области, ведомство закончило проверку эффективности использования бюджетных средств, выделенных на мероприятие по комплексной гидравлической балансировке систем централизованного теплоснабжения Северной части и поселка Строителей Миасского городского округа.

В ходе проверки была выполнена независимая экспертиза разработанного проекта по балансировке систем теплоснабжения. «Экспертиза выявила противоречия, нарушения и ошибки в расчетах, допущенные исполнителем при разработке проекта, вследствие чего выполнение работ по балансировке системы теплоснабжения по разработанному проекту технически невозможно», – уточнили в ГКУ.

По результатам проверки установлено, что действия мэрии Миасса нанесли бюджету Челябинской области ущерб в размере свыше 23 миллионов рублей.

Материалы проверки направлены в прокуратуру региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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