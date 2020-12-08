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Вторник, 8 декабря 2020, 10:18 мск

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Подлинность продукции уральских металлургов можно будет проверить удаленно

Потребители металлопроката ММК могут проверить подлинность сертификата качества продукции на официальном сайте компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в связи с обращениями потребителей на «горячую линию» ПАО «ММК», связанными с проверкой подлинности сертификатов качества, разработан и успешно действует соответствующий сервис, который позволяет полностью исключить риск мошеннических действий со стороны недобросовестных потребителей металлопродукции компании.

При покупке металлопродукции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» клиенты получают сопроводительные документы, в том числе сертификат качества. Покупатели продукции ММК могут проверить подлинность сертификата качества несколькими способами.

Первый и самый быстрый – проверка подлинности по QR-коду. Все сертификаты качества продукции ММК оснащены QR-кодом, который расположен в левом верхнем углу сертификата. Необходимо навести камеру устройства (телефона, смартфона, планшета и т.д.) на QR-код и открыть всплывающее окно «Открыть qr.mmk.ru». Если устройство не поддерживает данный функционал, необходимо скачать любое доступное приложение для считывания QR-кода. Информация по запрашиваемому сертификату качества будет предоставлена автоматически, и вы получите образ сертификата качества с надписью COPY.

Другой легко доступный способ – проверка подлинности по реквизитам сертификата качества в соответствующем разделе корпоративного сайта ММК. Для проверки сертификата необходимо заполнить форму, указав номер, дату и время его выдачи.

Также у потребителей продукции ПАО «ММК» есть возможность получить официальное подтверждение подлинности сертификатов качества, направив запрос по е-mail: okp@mmk.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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