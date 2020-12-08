Число заболевших COVID-19 в Челябинской области превысило 29 тысяч

В Челябинской области за сутки подтвержден 301 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе у 1 школьника.

Региональный минздрав сообщает о 13 умерших зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек в возрасте 60 – 87 лет. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания – сахарный диабет, хронический бронхит и ХОБЛ.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 29 тысяч 53 инфицированных. 982 из них умерли, непосредственно от коронавируса – 349.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.12.20

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