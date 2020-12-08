Банда подростков, обокравших 16 магазинов в Челябинске, предстанет перед судом

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 8 жителей Челябинска, совершавших ночные хищения из магазинов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 местных жителей.

Они обвиняются в совершении 16 краж, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение.

По версии следствия, молодые люди, шестерым из которых было на тот момент от 15 до 16 лет, в октябре 2019 года обчистили 16 магазинов. Ночью подростки разбивали окна или выбивали нижнюю вставку пластиковых входных дверей торговых точек, проникая таким образом в помещения, откуда похищали различные товары.

Общая стоимость похищенного составила около 250 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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