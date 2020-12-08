Оглашен приговор южноуральцам, укравшим 8 тысяч тонн нефти

Суд поставил точку в деле о хищении нефти более чем на 128 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 14 местных жителей признаны виновными в соответствии со степенью участия в покушении на кражу и краже, легализация денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления, а также самовольном подключении к нефтепроводам.

Следствием и судом установлено, что в течение 2016-2017 годов южноуральцы через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах «Уфа-Петропавловск», «Уфа-Омск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» похитили более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 миллионов рублей. По ходатайству следователя СК судом произведен арест недвижимого имущества осужденных: квартир и земельных участков, автомобилей и денежных средств, находящихся на банковских счетах.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Приговором суда осужденным назначено наказание от 1 года 4 месяцев лишения свободы условно до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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