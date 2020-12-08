Эффективность – ноль: в Челябинской области срывается главная экологическая госпрограмма

Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области» оказалась под угрозой срыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам января-сентября 2020 года сразу несколько показателей госпрограммы «Охрана окружающей среды Челябинской области» ощутимо не дотягивают до индикатива. Это следует из информации о ходе выполнения целевых показателей, подготовленных чиновниками регионального министерства экологии.

Документ опубликовал telegram-канал «Русская пресса». Согласно отчету, в 2020 году власти должны были провести мониторинг видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Челябинской области, на площади в 2473,7 тысячи гектаров. Однако по итогам девяти месяцев года в графе показателей красуется гордая цифра 0.

Также в 11 ООПТ регионального значения необходимо было провести научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инвентаризационные, специальные, мониторинговые, комплексные экологические обследования единиц. На октябрь таковых не было проведено ни в одном ООПТ.

Еще один показатель подтверждает, что «мусорная» реформа в Челябинской области успешно провалена. Согласно государственной программе, объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку), должен составить в регионе 196,1 тысячи тонн. Но за январь-сентябрь таковых оказалось всего 11,4 тысячи тонн.

Впрочем, если судить по индикативным показателям, государственная программа отнюдь не преследует цели улучшения жизни южноуральцев.

Так, общая площадь восстановленных территорий, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, по итогам 2020 года должна была составить 0. Кроме того, перед властями не ставилась задача ликвидации выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок. Количество водных объектов, на которых проведены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации, также в индикативных показателях на 2020 год равняется нулю.

Но больше всего о целях, стоящих перед южноуральскими чиновниками, говорят следующие целевые показатели: «численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среды – 0» и «численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок – 0».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.12.20

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