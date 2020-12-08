Не прошло и недели: в центре Челябинска снова вспыхнула маршрутка

Маршрутное такси загорелось в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на проспекте Ленина в районе Алого поля. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам горожан, загорелся автобус, следовавший по маршруту №125. Маршрутка вспыхнула во время движения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, в омент возгорания в салоне маршрутки пассажиров не было. Водитель автомобиля покинул его самостоятельно.

Напомним, 5 декабря во время движения загорелся маршрутный ПАЗ с пассажирами. Произошло это в одной остановке от места сегодняшнего ЧП – рядом с Публичной библиотекой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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