«Аэрофлот» объясняется с прокуратурой в связи с отменой вылета из Челябинска

Компания «Аэрофлот» отменила рейс из Челябинска в Москву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт должен был вылететь сегодня в 12:40.

При рулении на взлетную полосу, экипаж обнаружил неисправность передней стойки шасси. Борт отбуксировали на стоянку, 78 пассажиров разместили в терминале аэропорта, компания обещала отправить их другими рейсами.

В инциденте разбирается Уральская транспортная прокуратура.

Челябинск, Павел Зварзин

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