В Челябинской области притормозили федеральных ритейлеров

В двух городах Южного Урала запретили расширяться федеральным сетям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, долю более 25% по итогам 2019 года занимают OOO «ИКС 5 Ритейл Групп» (торговая сеть «Пятерочка») и OOO «Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка») в Локомотивном городском округе, АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») – в Южноуральске.

Эта информация получена ведомством в ходе проведения обзора состояния конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами Челябинской области по итогам 2019 года.

Сведения будут направлены в адрес глав указанных муниципальных образования для принятия ими мер по предупреждению и пресечению дальнейшего расширения конкретных торговых сетей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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