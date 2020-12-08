Южноуральцы хотели бы видеть свои города туристической меккой

Жители южноуральских городов возлагают надежды на развитие туризма. Так, согласно опросу, проведенному КСП Челябинской области, они представляют себе основу для дальнейшего развития региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая оценка проблем, волнующих жителей области, показала, что и в крупных, и в малых населенных пунктах наиболее остро стоят одни и те же вопросы: недостаточный уровень заработной платы и трудности в получении качественной медицинской помощи.

А вот потенциал для развития видится южноуральцам по-разному.

Городское население наряду с индустриальным ростом полагается на развитие туризма (при этом одной из самых больных является транспортная проблема, без решения которой массовый туризм невозможен). ЗАТО возлагают надежды на квалифицированные кадры и инновационный потенциал. Сельские поселения традиционно выступают за развитие аграрного сектора.

При этом большинство опрошенных надеются на финансовую помощь из федерального и областного бюджетов и считают, что их нужно увеличить.

Развитие местного самоуправления и развитие предпринимательства в рейтинге предложений «Как улучшить качество жизни» стоят в конце списка.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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