На ЮУЖД поймали руководителя, «подарившего» рельсы коммерческой фирме

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Челябинской дистанции пути, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Челябинской дистанции пути, подозреваемого в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

В ходе следствия установлено, что в октябре 2018 года мужчина приказал бригадиру предприятия железнодорожного транспорта отгрузить железнодорожные рельсы, не указывая этого в документах по оприходованию и списанию. Бригадир, выполняя указание руководства, используя силы и средства Челябинской дистанции пути погрузил в автомобиль рельсы и вывез с территории базы на территорию коммерческой организации для укладки в путь необщего пользования.

Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

В настоящее время следственными органами проведены осмотры мест происшествий, выемка должностных и бухгалтерских документов, сотовых телефонов, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.12.20

Южноуральцы хотели бы видеть свои города туристической меккой. / В Челябинской области притормозили федеральных ритейлеров. / «Аэрофлот» объясняется с прокуратурой в связи с отменой вылета из Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»