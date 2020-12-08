Прецедент: суд оштрафовал общественницу за публикацию уведомления о проведении митинга

В Челябинской области создан любопытный прецедент: суд оштрафовал общественницу за публикацию уведомления о проведении митинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 ноября, накануне выборов главы района, жительница Кунашака Марина Бикбова подала в администрацию уведомления о проведении двух акций, в рамках которых кунашакцы собирались потребовать снятия с муниципального конкурса действующего главы района Сибагатуллы Аминова.

Однако Аминов подписал распоряжение, согласно которому в районе запрещены любые массовые мероприятия.

Тем временем, Бикбова опубликовала уведомления в соцсетях, за это ее обвинили в агитации к участию в запрещенном мероприятии. Суд обвинение поддержал и оштрафовал активистку.

За этот пост и оштрафовали кунашакскую активистку

Челябинск. Другие новости 08.12.20

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