Аграрии Южного Урала потеряли из-за засухи больше миллиарда рублей

Потери сельского хозяйства Челябинской области от засухи 2020 года превысили 1 миллиард рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году сельхозпроизводители не смогли выполнить план по сбору урожая. Главной причиной стала охватившая регион засуха. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Так, вместо запланированных 1,8 миллиона тонн зерна удалось собрать лишь 1,1 миллиона тонн в бункерном весе. По словам чиновника, этого хватит для того, что закрыть потребности в продовольствии закладке семян. А вот животноводческие, свиноводческие и птицеводческие хозяйства придется обеспечивать зерном частично или полностью за счет других регионов.

Не дотянули до индикативных показателей масличные культуры (125 тысяч тонн, 94% от плана) и картофель (92 тысячи тонн, 92%). Южноуральские аграрии продолжают наращивать объемы овощей закрытого грунта: в 2020 году было собрано на 20% больше, чем в 2019. Но в реальных цифрах этот составляет всего 25,6 тысячи тонн.

При этом цены в 2020 году существенно выросли: мягкий сорта пшеницы подорожали на 33-37%, твердые – на51-58%. Гречиха, подсолнечник и лена выросли в цене вдвое.

Общие потери АПК региона от минувшей засухи превысили 1 млрд рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.12.20

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