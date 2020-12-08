В челябинской многоэтажке рухнул лифт с людьми внутри

Прокуратура начала проверку после падения лифта в многоквартирном доме в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел утром во вторник, 8 декабря.

«Установлено, что сегодня в многоквартирном доме 9 по площади Мопра в Челябинске на уровне 2 этажа произошел обрыв троса лифта, в котором находились две женщины с детьми», – рассказали в надзорном ведомстве. Известно, что запустили оборудование две недели назад. До этого лифт 2 месяца не работал.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по обращению отца одного из детей, находившихся в лифте, о привлечении к ответственности сотрудников управляющей компании.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям управляющей компании ГК «Тополинка» и организации, обслуживающей лифтовое оборудование. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.12.20

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