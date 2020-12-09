В Челябинске несколько городских магистралей превратились в каток

В Челябинске из-за коммунальной аварии без воды остался густонаселенный микрорайона, а несколько городских магистралей превратились в каток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера вечером на Комсомольском проспекте в районе дома №124.

Фото и видео горожане выложили в соцсетях, заявив, что аварийную службу пришлось ждать около часа. За это время вода успела «дойти» до улицы Чичерина и проспекта Победы.

Аварийная бригада перекрыла лопнувшую трубы. В результате без воды остались несколько многоэтажных домов.

Сейчас дорожные службы борются со льдом, образовавшимся на затопленных дорогах, – проезжую часть засыпали плавящими реагентами.

Челябинск, Павел Зварзин

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