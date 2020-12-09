В Челябинске сгорела очередная шашлычная

В Челябинске сгорела шашлычная возле ТК «Калибр».

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, пожар произошел минувшей ночью – сообщение о возгорании на улице Худякова поступило в 2:39.

Никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.

Челябинск, Павел Зварзин

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