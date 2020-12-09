На Южном Урале зафиксировали три новых смерти от бешенства

В Челябинской области зарегистрировано 3 новых смерти животных от бешенства.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 3 случая бешенства животных зафиксировано в период с 30 ноября по 4 декабря.
Всего с начала года на территории региона выявлено 64 случая бешенства животных в 61 неблагополучном пункте. За аналогичный период 2019 года выявлено 65 случаев бешенства животных в 58 неблагополучных пунктах.
Распоряжением правительства Челябинской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных установлены в поселке Фершампенуаз Нагайбакского района, где от бешенства пала лиса; в поселке Лесной Кунашакского района, где зафиксирована смерть лисы и собаки.
Отметим, что отменяются ранее наложенные ограничительные мероприятия по бешенству животных в деревнях Комбулат и Боровое Чебаркульского района; в городе Чебаркуль (погибли две кошки); в поселке Зауральский Еманжелинского района и в поселке Магнитный Агаповского района.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 09.12.20
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