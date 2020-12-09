Жительница Магнитогорска отдала аферистам, снявшим с ее карты 150 тысяч рублей, полуторамиллионный кредит

В Челябинской области женщина сначала перевела псевдо-банкирам 150 тысяч рублей, а затем еще и взяла для них кредит.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» в Магнитогорске обратилась 32-летняя жительница города.

Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка, и сообщили о несанкционированном списании средств. Для того, чтобы сберечь собственные деньги ей, по словам доброжелателей, необходимо перевести их на безопасный счет. После того, как мошенники получили более 150 тысяч рублей, они поняли, что жительница города доверчива и убедили в том, что на нее незаконно оформляется кредит. Чтобы неизвестные не смогли получить деньги, мошенники предложили женщине самостоятельно оформить кредитное обязательство и перевести деньги на якобы безопасный счет.

«86 платежей осуществила жительница города и перевела мошенникам 1 миллион 300 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе силового ведомства. – Мошенники даже предложили потерпевшей вызвать такси, чтобы она доехала до дома. Они не давали ей возможность прекратить разговор, и когда она пояснила, что у нее может разрядиться телефон, ей было предложено приобрести в ближайшем магазине беспроводное зарядное устройство. Общая сумма ущерба составила 1 миллиона 464 тысячи рублей».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до десяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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