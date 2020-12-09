Чиновники Миасса «проглядели» стихийный базар в центре города

Общественники потребовали убрать из центра города стихийный рынок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники Миасса обратились в администрацию города и Роспотребнадзор с просьбой ликвидировать стихийный рынок в центре города и организовать общегородскую ярмарку. Об этом активисты общественной организации «Гражданский патруль» сообщили на своей странице в социальных сетях.

Собственный рейд по несанкционированному рынку в центре Миасса провели волонтеры организации, обратив внимание, что вся торговля ведется в условиях антисанитарии. Документов на продукцию у продавцов нет, чеки покупателям не выдаются.

«Стихийный рынок фактически блокировал проспект Автозаводцев – это самый центр города. Уже традиционно здесь ведется бесконтрольная торговля продуктами питания, одеждой и другими потребительскими товарами сомнительного происхождения. Никто из продавцов, разумеется, не соблюдает санитарные нормы. В случае отравления через эти продукты, найти виновного и, например, источник распространения какой-либо опасной инфекции, будет невозможно», – прокомментировала ситуацию представитель общественников.

Она также выразила мнение, что нелегальная торговля уродует облик Миасса, а решить многолетнюю проблему власти могли бы за счет проведения общегородской ярмарки. Соответствующее предложение уже подготовлено правозащитниками.

Челябинск, Виктор Елисеев

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