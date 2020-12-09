В Челябинской области умерли 14 зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 299 новых случаев коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает о 14 умерших зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек в возрасте 52 – 84 лет. Причиной смерти 86-летней женщины стал и очаговый пневмосклероз и гипертрофия миокарда. Еще пятеро умерли от сахарного диабета.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 29 тысяч 352 инфицированных. 996 из них умерли, непосредственно от коронавируса – 357.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.12.20

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