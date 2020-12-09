После пожара в школе Копейска нашли нарушения

Прокуратура нашла нарушения в действиях подрядчика после задымления в школьной столовой в Копейске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное общество Копейска провело проверку по факту задымления в пищеблоке МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6».

Напомним, инцидент произошел утром 8 декабря. Причиной задымления явилось горение масла на плите в столовой школы. В результате из учебного заведения были эвакуированы 637 детей и 37 сотрудников учреждения.

В ходе проверки представители прокуратуры установили, что образовательная организация заключила контракт с ООО «Доверие +» на оказание услуг по организации питания детей. Среди прочего, подрядчик несет ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

«На момент проверки журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с сотрудниками пищеблока отсутствовал, после произошедшего внеплановый пожарный инструктаж с работниками не проведен», – рассказали в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности прокуратурой города директору ООО «Доверие +» внесено представление, кроме того, решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении должностного и юридического лица – ООО «Доверие +».

Челябинск, Виктор Елисеев

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