Прокуратура занялась участком под строительство логистического центра Wildberries в Миассе

У прокуратуры появились вопросы по поводу законности выделения земельного участка под строительство логистического центра Wildberries в Миассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовала проверку по факту видеообращения жителей Миасса к президенту России, в котором они высказываются против строительства логистического центра Wildberries.

Напомним, обращение появилось в социальных сетях. В нем южноуральцы высказывают уверенность, что появление логистического центра, выделение земли под который городское собрание депутатов одобрило в ходе последней сессии, спровоцирует в городе транспортный коллапс. И выступают категорически против строительства этого объекта.

«Прокуратурой Миасса в ходе проверки будет дана оценка законности предоставления земельного участка, – рассказали в надзорном ведомстве региона. – При наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования».

Противостояние горожан и властей Миасса, поддержанных областными чиновниками, продолжается уже несколько месяцев. В конце августа общественники возмутились по поводу планов мэрии втихую согласовать размещение в городе значительного объекта, ставящего под угрозу транспортное сообщение. По словам активистов, в результате размещения в Миассе логистического центра одного из крупнейших интернет-ритейлеров в стране, ежедневно на магистрали города будут заезжать порядка 600 большегрузов, что просто уничтожит существующие дороги.

В свою очередь, власти заявляют, что речь идет о 350 фурах в сутки, причем выйти на такие цифры планируется не сразу, и двигаться они будут по новой дороге, построенной специально для этого. Но горожане не верят. По их словам, оборудовать подъездную дорогу, обещанную горожанам, нереально в силу особенностей ландшафта.

Но инвестпроект получил безусловную поддержку минэкономразвития Челябинской области. Первый замглавы ведомства Ирина Акбашева даже отдельно остановилась на нем в ходе круглого стола, организованного общественной палатой региона и напрямую с темой не связанного (речь шла о перспективах развития транспортной сферы Миасса).

«Это не столько крупный логистический центр, сколько технопарк, – убеждала чиновница общественников. – Все, что продает компания, будет производиться в рамках этого технопарка на территории Миасского городского округа. За семь лет реализации данного проекта, бюджет Челябинской области получит 126 миллионов рублей, так же благодаря этому проекту будет создано 2,5 тысячи рабочих мест. Хочу отметить, что в соглашении с центром занятости будет указано, что в первую очередь будут трудоустроены жители города Миасса».

Впрочем, уверение замминистра, будто бы все, что продает ритейлер, будет производиться в Миассе, ничего кроме удивления не вызывает: либо чиновница не знает, что именно продает компания в своем магазине, либо лукавит.

Между тем, с начала декабря активно муссируются слухи о серьезном ухудшении положения Wildberries. Появилась информация о массовых сокращениях и задержке заработной платы (хотя не исключено, что связано это с расторжением временных трудовых контрактов, которые компания заключала с сотрудниками контрагентов по просьбе последних, начиная с марта этого года), закрытии пунктов выдачи товаров и сортировочных центров в Москве, прекращении приема на работу.

Эти слухи компания категорически опровергает. Но все больше и больше экспертов говорят о закате «империи Wildberries», а сама основательница утверждает, что компания довольно болезненно пережила столкновение с пандемией COVID-19.

Так что и насчет миллионных поступлений в бюджет Челябинской области – все не так однозначно. Тем более, что построить логистический центр планируется к 2022 году. А это значит, что негативная повестка вокруг этого проекта будет сохраняться на протяжении всей кампании по выборам в Госдуму-2021. И областным властям, весьма неуверенно контролирующим политические процессы в регионе даже на уровне местных выборов, придется с нею что-то делать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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