2,6 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства выявили на Южном Урале в 2020 году

Число нарушений антикоррупционного законодательства выросло за год в Челябинской области почти на 10%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, за истекший период 2020 года выявлено 2 тысячи 626 нарушений законодательства, направленного на профилактику и противодействие коррупции, что на 8,9 % больше, чем в 2019 году.

Большая часть из них относится к неисполнению обязанностей, несоблюдению запретов и ограничений, допущению конфликта интересов при прохождении государственной и муниципальной службы, нарушениям порядка осуществления функций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, игнорированию требований законодательства при закупках. По требованию прокуроров за совершение этих нарушений к дисциплинарной ответственности привлечено 683 виновных, 59 должностных и юридических лиц оштрафованы, семеро уволены по основаниям утраты доверия.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия 5 депутатов органов представительной власти в Локомотивном городском округе, Пласте (Нязепетровский район), Магнитогорска, и Усть-Катаве. Также из-за утраты доверия уволены два руководителя бюджетных учреждений – в Каслинском районе и Усть-Катаве.

Наблюдается рост выявленных коррупционных преступлений. За 10 месяцев 2020 года таковых выявлено 644, что на 4,6% превышает показатели прошлого года. Из них взяточничество составляет 37,4 % или 241 преступление.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.12.20

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