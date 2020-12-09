«Облегченка» вместо «дистанционки»: южноуральские чиновники придумали новое название для удаленной учебы

Министерство образования и науки Челябинской области рекомендовало школам «облегчить» конец второй четверти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские чиновники рекомендовали школам минимизировать нахождение учащихся в коллективе в конце второй четверти учебного года. Для этого региональное минобрнауки использовать «облегченные» форматы обучения. Об этом сообщила первый заместитель министра образования региона Елена Коузова.

«Мы предлагаем сделать окончание четверти облегченным, провести индивидуальные консультации, дать задание, чтобы дети позанимались самостоятельно или организовать внеурочную деятельность, чтобы, например, наверстать то, что не смогли освоить в четверти», – рассказала чиновница, сославшись почему-то на практику советской школы, от которой мало что осталось в современной системе образования.

Правда, касаться это может только старшей и средней школы, отметила г-жа Коузова. С начальной школой ситуация сложнее, так как есть обязательства по бесплатному питанию.

На зимние каникулы школы Южного Урала начнут уходить с 25 декабря. Процесс может растянуться до 31 декабря, так как каждое образовательное учреждение самостоятельно формирует каникулярный график.

При этом на сегодня, по данным министерства, на дистанционное обучение переведены 90 классов. Причина во всех случаях – превышение порога заболеваемости ОРВИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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