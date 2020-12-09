Южноуралец устроил «флешмоб» на парковке, чтобы увидеться с дочерью

Житель Копейска заблокировал парковочное место, чтобы достучаться до экс-супруги, лишающей его общения с дочерью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычную акцию житель Копейска устроил на парковке рядом с домом №39 по Коммунистическому проспекту.

На одно из парковочных мест мужчина поставил автомобиль, на лобовом стекле которого разместил плакат. «В вашем доме проживает моя бывшая супруга, – говорится в тексте обращения к жильцам дома. – Она на протяжении последних трех месяцев не дает мне видеться с дочкой под различными предлогами. Я очень люблю доченьку и хочу видеть. Мне больше ничего не остается, как привлечь общественность к моей проблеме, так как компетентные в этом органы бездействуют».

Некоторых жителей возмутило поведение мужчины. Один из них и разместил в социальных сетях фото плаката и раздраженный комментарий. «Мужчина занял парковочное место автомобилем (автомобиль, возможно, даже не на ходу), судя по всему, надолго, – негодует южноуралец. – На лобовом растянул плакат с обращением к некой гражданке, проживающей в нашем доме. Просьба к владельцу данного авто освободить парковочное место, т.к. мест для парковки и так не хватает, а ещё всякие устраивают флешмобы. Передайте, пожалуйста, своему бывшему мужу, если увидите этот пост».

Впрочем, у неудачливого отца нашлось достаточно сочувствующих. «Сильно придумано», – оценили находчивость копейчанина горожане. «У человека горе, а ты с парковочным местом носишься, как курица в курятнике», – пристыдили автора поста.

Однако кое-кто посоветовал мужчине обратиться все-таки к контролирующим органам или в суд, а не заниматься самодеятельностью.

«Выяснение отношений между взрослыми, а разменной монетой, как всегда, выступают дети», – сокрушенно констатировали другие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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