Над пригородом Челябинска вновь повеяло куриным пометом

Прокуратура выяснит, откуда в Сосновском районе вновь появился «аромат» птичьих экскрементов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на отвратительный удушливый запах пожаловались жители Сосновского района.

По словам южноуральцев, запахом куриного помета они «наслаждаются» уже несколько дней. Местные винят в дискомфорте одну из расположенных поблизости птицефабрик, взявшую за привычку вывозить экскременты на поля в качестве удобрения.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство намерено провести проверку.

Напомним, ранее претензии по поводу незаконного вывоза помета на поля предъявлялись птицефабрике «Равис».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.12.20

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