Недалеко от мэрии Копейска на школьницу напала стая бродячих псов

В центре Копейска на маленькую девочку напала стая бродячих собак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 9 декабря, рядом с филиалом №1 детского сада №45 (ранее детский сад №1). Об этом мать школьницы рассказала в социальных сетях.

«Меня трясет до сих пор, ребенок мой не может остановиться, плачет, – написала женщина. – Шла домой со школы, возле 1-го садика на нее напали собаки, сначала начали грызть куртку, она стояла, как вкопанная и боялась пошевелиться, не знала, что делать. Потом, когда они принялись за ноги, она приняла решение бежать. Она бежала и кричала: «Спасите, помогите!" А собаки бежали за ней. Ближе к памятнику стояли два мужчины, которые отогнали собак, за что им огромное спасибо! Когда это закончится? У нас есть какие-то службы? Я слышала, что отстрел собак запретили. Если бы у меня сейчас было ружье, я бы сама пошла и перестреляла их!"

Интересно, что дошкольное учреждение находится в самом центре Копейска, примерно в квартале от него располагается мэрия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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