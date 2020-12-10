В Челябинске перед судом предстанет банда, расправившаяся со своим главарем

В суд направлено дело в отношении шестерых южноуральцев, грабивших предпринимателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 6 местных жителей. Они обвиняются в участии в банде, разбое, совершенном организованной группой, с применением оружия, в особо крупном размере, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, а также убийстве.

По версии следствия, южноуральцы, являясь членами банды, в разном составе соучастников совершили ряд преступлений на территории региона.

В 2008 году в Челябинске, используя огнестрельное оружие, в том числе автомат с глушителем, они напали на предпринимателей и сопровождающих их лиц, похитив около 67 миллионов рублей.

В 2010 году двое бандитов убили своего главаря, задушив его веревкой и зарыв труп на кладбище деревни Алишева.

В 2016 году в Челябинске мужчины напали еще двух предпринимателей, похитив у них не менее 16 миллионов рублей.

Кроме того, соучастники приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, самодельные пистолеты и револьверы, винтовочные, промежуточные и пистолетные патроны различного калибра.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.12.20

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