Магнитогорец, изнасиловавший и забивший молотком школьницу, попытался выйти на свободу

Житель Магнитогорска, осужденный за изнасилование и убийство 15-летней девушки, пытался оспорить приговор.

Как сообщал уже «Новый День», жестокое преступление произошло днем 22 июня 2018 года. 27-летний южноуралец выполнял ремонтные работы в квартире заказчицы в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. На его просьбу об оказании помощи в помещение пришла 15-летняя дочь хозяйки. Ремонтник напал на нее, избил и изнасиловал. Затем вооружился молотком и не менее 43 раз ударил им по голове девушки. В тот же день его задержали.

В июле нынешнего года суд приговорил изверга к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Однако южноуралец обжаловал приговор, заявив, что не имеет отношения к преступлению.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, магнитогорец заявил, что дал признательные показания, на которых основан приговор, «вследствие применения к нему незаконных методов воздействия – физического и психологического насилия». В апелляции он просил полностью оправдать его.

Вчера, 9 декабря, Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) рассмотрел жалобу южноуральцу. Апелляция была отклонена. Приговор оставлен в силе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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