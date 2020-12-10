Полиция проверит перевозчика после пожара в маршрутке в центре Челябинска

Прокуратура Челябинска организовала внеплановую проверку организации-перевозчика в связи с возгоранием маршрутного автобуса.

Напомним, в центре Челябинска в течение трех дней загорелось две маршрутки: 5 декабря рядом с остановкой «Публичная библиотека» загорелся ПАЗ, следовавший по маршруту №22. В результате ЧП никто не пострадал: водитель и три пассажира покинули салон самостоятельно.

7 декабря загорелась «Газель» 125-го маршрута. Произошло это рядом с Алым полем, в микроавтобусе был только водитель.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок №22 было выдано в сентября 2020 года ООО «Кумир-Автолайн 2».

«В связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан прокуратурой города начальнику УМВД России по Челябинску направлено требование об организации проведения внеплановой проверки юридического лица в порядке.

По факту возгорания 8 декабря маршрутки с номером 125-го маршрута в настоящее время проводится доследственная проверка сотрудниками ОНДиПР по Челябинску ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Установлено, что водитель на личном автомобиле осуществляет перевозку пассажиров по указанному маршруту, в тот день направлялся по личным делам, когда произошло возгорание в передней части автомобиля. Проверка показала, что возгорание произошло вне места прохождения маршрута», – сообщили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.12.20

Магнитогорец, изнасиловавший и забивший молотком школьницу, попытался выйти на свободу. / В Челябинске перед судом предстанет банда, расправившаяся со своим главарем. / Недалеко от мэрии Копейска на школьницу напала стая бродячих псов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»