В Челябинской области выявляемость коронавируса снижается, а смертность растет

В Челябинской области за сутки подтверждено 297 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 2 школьников. Показатель суточной выявляемости снижается второй день: 8 декабря подтвердился 301 новый случай, 9 декабря – 299.

На этом фоне растет число умерших. Позавчера региональный минздрав сообщал о 13 умерших зараженных, вчера о 14, сегодня о 15.

Непосредственно от ковида скончались 9 человек (вачера сообщалось о 8) в возрасте 60 – 84 лет. Причиной смерти 70-летнего мужчины стали инфаркт и лёгочно-сердечная недостаточность, развивающиеся на фоне ковида. Еще 5 человек умерли от хронических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 29 тысяч 649 случаев заболевания COVID-19. 1 тысяча 11 человек умерли, непосредственно от инфекции – 366.

Отметим, что с начала декабря смертность среди зараженных коронавирусом выросла с 3,32% до 3,4%, а непосредственно от ковида – с 1,1% до 1,2%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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