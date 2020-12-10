Жители Златоуста вынуждены платить за зловонную жижу вместо воды

В Златоусте из водопроводных кранов льется странная субстанция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты движения обратились в прокуратуру региона и Государственную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку по многочисленным жалобам златоустовцев.

Жители «города оружейников» массово сообщают общественникам о длительных проблемах с водоснабжением: вместо чистой воды из кранов течет непонятная горячая жидкость цвета ржавчины с примесями грязи и глины и зловонным запахом.

Проблемы с качеством водоснабжения в Златоусте – не первый месяц, рассказали общественники. Улицы Урицкого, Гагарина, Шишкина, Полетаева, 40-летия Победы, Нижнезаводская, Садовая, проспект Мира – это лишь малая часть адресов, где жильцы не могут постирать вещи, искупаться и приготовить пищу, поскольку опасаются использовать дурнопахнущую жидкость в быту. Власти же округа, по словам граждан, на жалобы отвечают отписками.

«После долгого молчания власти Златоустовского городского округа все же дали комментарии в социальных сетях, заявив, что «цветность питьевой воды была увеличена в связи с ухудшением качества исходной воды», при этом людей заверили, что жидкость с грязью и глиной совершенно безопасна. Чиновники ссылаются на отсутствие денег для перехода на закрытую систему теплоснабжения и сами признают, что на это требуются годы. Очевидно, что нельзя заставлять жителей ждать столько времени и платить полную стоимость за некачественную услугу», – рассказал эксперт общественной организации.

Больше всего жалоб на ржавую воду поступает из домов на улицах Полетаева, 4, 5, 6, 25; Гагарина, 1 (5-я линия); 1-й Нижнезаводской, 34; Шишкина, 8; Садовой, 7. Однако абсолютно все заявители, с которыми пообщались активисты, подчеркнули, что проблемы наблюдаются практически в каждом доме в районах Машиностроительный завод и Северо-Западный. При этом многие златоустовцы опровергают заверения чиновников о безопасности воды.

«На Суворова вода на цвет, как чай, а по запаху не опишу даже. После умывания появляются прыщи или сыпь», – рассказала жительница Златоуста.

По данным горожан, несмотря на низкое качество подаваемой жидкости, счета за такое водоснабжение им выставляют в полном объеме, требуя своевременно оплачивать. Общественники настаивают на прокурорской проверке, подчеркивая, что речь в данном случае может идти о реальной угрозе здоровью людей. Обращение с требованием прояснить ситуацию также направлено руководству Златоуста.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.12.20

Полиция проверит перевозчика после пожара в маршрутке в центре Челябинска. / Магнитогорец, изнасиловавший и забивший молотком школьницу, попытался выйти на свободу. / В Челябинской области выявляемость коронавируса снижается, а смертность растет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»