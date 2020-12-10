Челябинцам негде тратить деньги

Челябинцы вынуждены тратить деньги в дешевых магазинах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск вошел в первую десятку региональных центров России по динамике оборота розничной торговли. Об этом пишет telegram-канал «Свободная касса».

Исследователи считают жителей Челябинска довольно обеспеченными: по их подсчетам траты на одного человека в месяц составляют 78,2 тысячи рублей.

Однако особого выбора при таких затратах у челябинцев не наблюдается: заполонившие город федеральные сети, к удивлению экспертов, делают ставку на магазины эконом-сегмента, по определению не отличающегося широтой ассортимента.

Так, по данным канала бесспорным лидером на челябинском рынке является группа ДКБР: точек «Красное&Белое» и «Дикси» почти столько же, сколько у остальных ритейлеров вместе взятых.

Существенно отстают от нее «Магнит» и X5 Retail Group («Пятерочка» и «Перекресток»), которые занимают примерно одинаковые позиции.

Среди дискаунтеров лидирует «Светофор», а среди гипермаркетов – с большим отрывом «Лента».

Единственная сохранившаяся региональная сеть «Молния-Spar», по оценке экспертов, пытается работать в среднем и среднем плюс сегментах. Впрочем, обилие скидочных акций в магазинах регионалов позволяет относить их к этим сегментам весьма условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.12.20

Каста неприкасаемых: Кремль и его «эффективные менеджеры» ведут Россию к полной деградации. / Жители Златоуста вынуждены платить за зловонную жижу вместо воды. / Полиция проверит перевозчика после пожара в маршрутке в центре Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»