В Челябинской области депутата обвиняют в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами

В Челябинской области двум руководителям сельскохозяйственного кооператива предъявлено обвинение в крупном мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, речь идет о директоре и исполнительном директоре сельскохозяйственного потребительского кооператива «Октябрьский» Олеге Белоусове и Вадиме Кирилюке. Белоусов при этом является депутатом районного Собрания.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемые в рамках бюджетной программы представили в региональное министерство сельского хозяйства фиктивные документы о закупках молока с крестьянских подворий для последующего получения бюджетной субсидии. Но фактически молоко приобреталось у сторонних организации, при этом был завышен объем приобретенной продукции. Обвиняемыми была получена субсидия в сумме более 10 млн рублей, чем причинен ущерб областному бюджету.

«Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, – сообщили в ведомстве. – По ходатайству следователя СК одному из обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается».

Челябинск, Павел Зварзин

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