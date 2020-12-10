Южноуральскую сенаторку обвинили в желании попиариться на «жареной» теме

Как передает корреспондент РИА «Новый День», член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова выступила за запрет суррогатного материнства. Свою точку зрения сенатор высказала в ходе круглого столпа в Общественной палате РФ и в социальных сетях.

«Считаю, что суррогатное материнство должно быть запрещено законом. Как минимум, очень серьезно ограничено – и уж, во всяком случае, нужно изжить практику коммерческого суррогатного материнства, бизнеса и заработка на суррогатном материнстве», – заявила г-жа Павлова.

Сенатор сочла суррогатное материнство угрозой национальной безопасности и проявлением эксплуатации женщины и заявила, что поставит вопрос о запрете в Совфеде и Госдуме. При этом Маргарита Павлова признает допустимым применение такой практики по медицинским показаниям и для российских семейных пар. Но категорически против «экспорта».

Инициатива сенатора возмутила южноуральцев. Причем дело даже не в сути инициативы. «Вот этой тете больше заняться нечем? Чего пристала к суррогатному материнству. Иди с коррупцией поборись лучше», – пишут жители области в социальных сетях. «Ну, прям насущный вопрос, больше проблем-то нет», – соглашаются другие южноуральцы.

«Павлову не колышет, что Челябинск дышит выбросами? Павлову не колышет, что Челябинск не имеет общественного транспорта? Павлову не колышет, что Челябинск имеет разбитые дороги? Павлову не колышет, что цены растут каждый день?» – предлагают земляки более насущные, на их взгляд, проблемы.

«Что за сенаторши у нас такие – то Гехт с «экотерроризмом» боролась, теперь эта очередное «не пущать» предлагает. Вместо того, чтобы создать женщинам детородного возраста такие условия, чтобы они своих, здоровеньких и для себя больше рожали, а не за деньги для чужих», – сокрушаются южноуральцы.

Впрочем, кто-то считает, что таким нехитрым способом Маргарита Павлова решила напомнить о себе под занавес уходящего года. «Из серии «чтобы такое сказать, чтобы пропиариться». Зря работала на ТВ – не знает, как правильно и с пользой напомнить о себе!» – комментируют затею сенатора в соцсетях.

Пиар, и впрямь, оказался не ахти. Высказывание г-жи Павловой попросту утонуло в подобных инициативах, озвученных ранее. Здесь и планы Минздрава запретить практику суррогатного материнства частным клиникам. И заявление зампреда Госдумы Петра Толстого об аморальности суррогатного материнства.

При этом подобная медицинская технология и сегодня используется в России весьма ограниченно. Так что нет никаких оснований внезапно поднимать вопрос о законодательном запрете суррогатного материнства, тем более на закате календарного года. Но ничто не мешает попытаться напомнить о себе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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