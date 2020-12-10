Уездные страсти: экс-глава южноуральского села готовит жалобу в СКР на райдепа за ругать в соцсетях

Бывший сельский глава в Троицком районе готовит заявление в СКР на местного депутата из-за ругани в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гоголевские страсти разгораются в селе Ясные Поляны Троицкого района. В виртуальной битве не на шутку схлестнулись бывший глава Александр Лебин (сторонник прямых выборов руководителей поселений) и депутат районного собрания, «единоросс» Владимир Палади.

Оппоненты решили выяснить отношения в группе села Ясные Поляны в VK, но эмоции взяли верх. И теперь г-н Лебин готовит заявление в СКР с требованием проверить адресованные ему высказывания депутата на предмет клеветы и даже угрозы убийством.

А началось все с комментариев экс-главы к одному из постов в злополучной группе. В ответ бывший чиновник прочел о себе много интересного: оппонент обозвал его «идиотом», заявил, что тот «пинал на трассе арбузы», а после и вовсе распоясался, обвинив в невозврате карточного долга.

Так что теперь Александр Лебин хочет привлечь к особенностям уездной интернет-переписки внимание Следственного комитета России (так как Владимир Палади обладает статусом спецсубъекта).

Впрочем, эпатажная переписка уже удалена из сообщества. Но скриншоты у бывшего чиновника остались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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