В Челябинске направили в суд дело банды фальшивомонетчиков

Пятеро челябинцев предстанут перед судом за подделку купюр.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Следствием установлено, что местные жители: трое мужчин 1980, 1982 и 1986 годов рождения и две женщины, 1989 и 1992 годов рождения, организовали на территории Челябинска изготовление и сбыт поддельных денежных знаков номиналом от 200 до 5 000 рублей. Челябинцы приобретали билеты «банка приколов», вносили в них изменения, и в дальнейшем расплачивались ими в торговых точках.

В ходе расследования уголовного дела установлено более двадцати эпизодов противоправной деятельности злоумышленников, в ходе которых они избавились от поддельных купюр на общую сумму не менее 150 тысяч рублей.

При проведении обысков у задержанных полицейские изъяли поддельные денежные знаки на сумму не менее 50 тысяч рублей, билеты «банков приколов», фольгу и краску.

Мужчинам избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, женщинам – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Советского района Челябинска для рассмотрения по существу. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 8 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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