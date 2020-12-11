Известный олигарх отказался от челябинских активов

Челябинец Александр Аристов передал активы дочери и зятю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уральские активы, перешедшие Александру Аристову в результате раздела бизнес-империи с Юрием Антиповым, объединились в группу компаний «Ариант».

Сам олигарх решил выйти из бизнеса, передав его дочери Елене Кретовой и зятю Александру Кретову. В настоящее время ГК «Ариант» завершает официальную регистрацию.

Согласно данным СБИС, директором нового юрлица стал Александр Кретов. Ему же принадлежит половина уставного капитала нового ООО. Вторая половина принадлежит Елене Кретовой.

Напомним, в августе этого года Александр Аристов и Юрий Антипов окончательно оформили раздел совместных бизнес-активов. Антипову досталась промышленная составляющая холдинга, сохранившая за собой название Урало-Сибирская металлургическая компания. Прежде всего, это Челябинский электрометаллургический комбинат, АО «Кузнецкие ферросплавы» и Серовский завод ферросплавов. Также УСМК осталась учредителем Катав-Ивановского литейного завода и ООО «Метагломерат» из Кусинского района.

Аристову достались Центр пищевой индустрии «Ариант», одноименные агрофирма и сеть магазинов, а также компания «Кубань-вино», владеющая виноградниками на Таманском полуострове и в Анапском районе Краснодарского края.

Челябинск, Виктор Елисеев

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